صحة الإسكندرية: منع أي خدمات جديدة عن مستشفى أبو قير قبل توفير العامل البشري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تفقد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، مستشفى أبو قير العام، خلال زيارة مفاجئة للأقسام الطبية لمتابعة انتظام العمل خلال عيد شم النسيم.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الملحقة بالمستشفى من الصيدلية والمطبخ والمغسلة، للتأكد من تواجد القوى البشرية وتوافر كميات كافية من المستلزمات والأدوية خلال حالة الطوارئ المعلنة بجميع مستشفيات المحافظة في إطار الأعياد.

والتقى "عثمان" بعدد من المرضى وذويهم لبيان مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وما ينقصهم داخل المستشفى، حيث استمع لمريض فشل كلوي يبحث عن مكان قريب من سكنه لإجراء جلسات الغسيل الكلوي ووجه بقبول طلبه وتدبير مكان له بالمستشفى على الفور.

وأكد وكيل صحة الإسكندرية عدم إدخال خدمات جديدة بالمستشفى قبل التأكد من توافر القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة من الأطباء والتمريض والفنيين في مختلف تخصصاتهم، وكذلك التأكد من توافر الإمكانيات من بنية أساسية وأجهزة وأدوات ومستلزمات، مع ضرورة استطلاع رأى الإدارات الفنية ثم الرجوع إلى وكيل الوزارة شخصيًا قبل الإعلان عن تقديم الخدمة.