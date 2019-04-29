"أكياس قمامة ببلاش".. هدية هيئة النظافة للمواطنين في "شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

خارج حديقة الحيوان، كانت أعداد المواطنين تتزايد، ينتشر باعة البالونات، ألعاب الأطفال والأطعمة السريعة في كل مكان، يتهافت القادمون للحصول على تذكرة دخول الحديقة الفسيحة، يحمل الزائرون حقائب مليئة بأطعمة مختلفة، تعلو ضحكات الأطفال ويكبر حماسهم، فيما يقف محمود فتحي مرتديا الزي الرسمي لهيئة النظافة والتجميل، أمامه لوحة كُتب عليها: "هُنا توزع أكياس القمامة مجانا".

أكثر من خمس سنوات مرت على تلك البادرة من قبل هيئة النظافة والتجميل، للحد من إلقاء القمامة في المواسم والأعياد، كما يحكي فتحي.

في السابعة صباحا، وقبل فتح الحديقة أبوابها، التزم فتحي وصديقه رأفت عبدالحليم بمكانهما، تراصت أمامهما المئات من الأكياس السوداء الضخمة "الناس بترحب بالفكرة جدا.. محدش عايز الدنيا تتبهدل"، يقول عبدالحليم الذي تقتصر وظيفته اليوم على إعطاء تلك الأكياس للمواطنين، فيما توزع جزء من زملائه على أبواب الحديقة الخمسة.

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حتى منتصف اليوم فقط، كان عدد زائري الحديقة أكثر من 16 ألف زائر، حسب تصريح مديرها، رشاد رحيم، فيما تم توزيع 700 سلة نظافة و320 فردا للتأمين، ورغم ذلك تصبح مهمة رفع القمامة أمرا عسيرا مع نهاية اليوم "بنحاول نخفف الحمل على قد ما نقدر بس المواسم بتبقى مرهقة علينا".

بين دقيقة والثانية، يرفع فتحي يده ببضعة أكياس، يمدها للزائرين "الناس بتخاف تبقى بفلوس بس لما يعرفوا إنها ببلاش بيتبسطوا وياخدوها"، يضحك العامل الأربعيني الذي لا يحصل على إجازة عادة في المناسبات الرسمية، يعوضها بأيام أخرى يقضيها رفقة أسرته "بس أدينا بنعمل حاجة كويسة للناس في يوم زي ده".