الصادق المهدي: الجيش أنقذ السودان ولا دور لحزب البشير في المرحلة الانتقالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، إن القوات المسلحة السودانية أنقذت البلاد حينما قررت عدم الاستجابة لرغبات الرئيس المعزول عمر البشير بقمع المسيرات الشعبية.

وأضاف في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية، الإثنين، إن السودان عبر من مرحلة الطغيان إلى الحرية، وذلك بعد الإطاحة بالبشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989.

كما تطرق المهدي إلى مستجدات الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، وبين قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات والاعتصام في الشارع السوداني.

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وقال المهدي إن الاجتماع الأخير بين كان إيجابيا بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وتابع: "سنقدم غدا نظرة شاملة للمجلس العسكري لكيفية تسليم السلطة كاملة للمدنيين".

وأبرز أيضًا أن قوى الحرية والتغيير على أتم الاستعداد لفتح المجال لجميع القوى التي شاركت في الحراك الثوري الذي أطاح بالبشير، لكنه أكد على أنه "لن يكون هناك مشاركة لحزب البشير وحلفائه في المرحلة المقبلة".

وركز على أن الحكم خلال المرحلة الانتقالية "يجب أن يكون مدنيا"، وشدد على ضرورة استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية ستركز على "محاربة الفساد الذي كرسه النظام السابق".