ضبط "فسيخ فاسد" في حملة تموينية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة من المتابعة التموينية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، كميات من الفسيخ الفاسد بنطاق مركز بيلا، وذلك أثناء طرحها للبيع على المواطنين، طبقًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وشكل محافظ كفر الشيخ، حملة مشتركة من المتابعة التموينية والطب البيطري بالمحافظة، ترأسها المحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية، وعضوية عبد الفتاح على، وكيل الإدارة، وخالد غزالة، مفتش أول بالمتابعة التموينية، والدكتور مدحت كساب، طبيب بيطري بالمتابعة الميدانية، ومحمود فاضل، مفتش رقابة أول، للمرور على المحال التجارية ومحال بيع الأسماك المملحة والفسيخ بمدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 140 كيلو فسيخ فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي في مركز بيلا، وجرى تحرير محضرين رقم "91،92" جنح أمن دولة طوارئ بيلا، بالواقعة ضد صاحبي محال فسيخ وأسماك مملحة بمدينة بيلا.