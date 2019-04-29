البحرين تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (د ب أ)
أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني حرص المملكة على مساندة كافة الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار السودان في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الاثنين سفير السودان لدى البحرين، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات في السودان، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأكد رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بتوثيق التعاون الثنائي مع السودان وتوسيع مجالات هذا التعاون على المستويات كافة، وبالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أشاد سفير السودان بمواقف مملكة البحرين الداعمة لوحدة وأمن واستقرار السودان، متمنيا للبحرين وشعبها دوام الرفعة والأزدهار.
يشار إلى أن الجيش السوداني اطاح في وقت سابق الشهر الجاري بالرئيس عمر البشير وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا لادارة شؤون البلاد.
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