في بيان رسمي.. "صيادلة القليوبية": نرفض فرض الحراسة القضائية على النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

جددت نقابة الصيادلة في القليوبية، اليوم الاثنين، رفضها الشديد لقرار فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة.

وذكر بيان صادر عن مجلس النقابة برئاسة النقيب الدكتور مجدي ثابت، أن القرار يهدد مقدرات ومستقبل المهنة ويحرم جموع الصيادلة من مباشرة حقوقهم النقابية التي كفلها لهم الدستور والقانون.

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وأضاف البيان، أن النقابات الفرعية ومنها القليوبية، اتخذت مسارا ديمقراطيا من خلال إجراء انتخابات في مناخ من الديمقراطية شارك فيها جموع الصيادلة وكانت نسبة مشاركتهم أكبر دليل علي رغبتهم في عودة النقابة لأحضان أبنائها معلنين رفضهم للحراسة والحارس القضائي.

وأهابت النقابة في بيانها بالمسئولين العمل على وقف الحراسة فورًا وتلبية نداء الصيادلة في أن تكون جمعيتهم العمومية وحدها هي صاحبة الرأي والقرار خاصة وأن مجلس النقابة حصل على حكمين من القضاء الإداري بوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية وهناك دعوى مُقَيدَة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا النزاع.

وناشدت النقابة في بيانها، المختصين والمعنيين بالأمر الامتثال إلى رغبة جموع الصيادلة وإلغاء فرض الحراسة وما يترتب عليها من إجراءات وإعطاء الحق للصيادلة في إدارة نقابتهم وشئونهم كأي نقابة مهنية أخرى.