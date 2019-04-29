صور| لمنع "سباق العربجية".. أمن الدقهلية يُغرق أرض "تعذيب الخيول" بالمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، طوقًا عازلًا في محيط أرض الشونة بنهاية شارع الجيش بمدينة المنصورة لمنع أصحاب عربات الكارو من تنظيم سباق فيما بينهم يجري فيه إجبار الخيول على جر عربات رغم ربطها بالحبال والسلاسل الحديدية .

واتبعت إدارة شرطة المرافق حيلة جديدة لمنع أصحاب العربات من العودة مرة أخرى حيث استعانت بسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية وأغرقت المنطقة بالمياه.

كانت إدارة شرطة المرافق في محافظة الدقهلية أحبطت اليوم الاثنين، محاولة عدد من أصحاب عربات "الكارو" لتنظيم سباق فيما بينهم على أرض الشونة في شارع الجيش بمدينة المنصورة.

ويجري السباق عن طريق اختبار قوة الحصان المُعلق في عربة "كارو" وربطها بالسلاسل أو الحبال من كافة الاتجاهات، ويعتليها مجموعة من الأشخاص، ليبدأ المتنافس في ضرب الحصان وتعذيبه، واستفزازه لجر العربة وكسر القيود.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لإدارة شرطة المرافق باعتزام عدد من أصحاب العربات "الكارو" من تنظيم مسابقة فيما بينهم كما حدث العام الماضي.

انتقل ضباط إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد وائل الشربيني، مدير الإدارة، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث شرطة المرافق، إلى منطقة الشونة، وتبين وجود العشرات من أصحاب العربات، واعتزامهم بدء السباق.

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تمكنت القوة من ضبط 11 شخص ومصادرة 11 عربة كارو و11 حصان وبعض الأدوات المستخدمة في السباق من جنازير حديدية وحبال وعصي تستخدم في تعذيب الخيول من أجل استثارتها أثناء السباق.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن "الخليج 365 نشر خلال احتفالات أعياد الربيع العام الماضي موضوعًا بعنوان "ليلة بكت فيها الخيول.. ضرب وتعذيب في مسابقة "العربجية" بالدقهلية".

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