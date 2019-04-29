اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن قطع المياه عن مناطق حجر النواتية وباكوس وسموحة شرقي المحافظة، بدءا من الحادية عشر مساء اليوم الاثنين وحتى منتصف يوم غد.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن قطع المياه يرجع لاستكمال إعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، ضمن تنفيذ محور تنمية المحمودية "شريان الأمل".

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإحلال والتجديد ونقل الخطوط لحين عودة المياه.