محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
أغلقت حديقة الحيوان بالجيزة، أبوابها في تمام الساعة السادسة مساءا، بفارق ساعة عن الموعد الرسمي بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم".
وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقلبت 120 ألف زائر من المحتفلين، مضيفًا أن فروع الحديقة بالمحافظات الأخرى حققت أرقام قياسية في الإقبال.
وأوضح رحيم في تصريح خاص لمصراوي، أن الحدائق الأخرى ترواحت أعدادها من 30 ألف إلى 40 ألف في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأكد مدير الحديقة، أن توافر عدد كبير من الحيوانات في حدائق الأقاليم هي السبب في تحقيق هذه الطفرة من الزوار، خصوصاً وأن الإدارة أرسلت حيوانات "المهر العربي وألوما وبيت القردة" في حدائق الفيوم وبنى سويف.
وأشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة لم تشهد اليوم حالة شجار واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: 125 ألف زائر لحديقة الحيوان في شم النسيم.. ولم يحدث شجارا واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.