فرنسا / توقيف عدّة أشخاصٍ بشبهة التورّط في خطّة هجوم ضدّ قوات الأمن

وكالات - أعلنت النيابة العامة في باريس اليوم، الإثنين 29 أفريل 2019، توقيف "عدة أشخاص" بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير"، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".
وبين المتهمين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا. وكان هذا القاصر قد وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة وفق النيابة العامة التي أكدت معلومات عدّة وسائل إعلامية.
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