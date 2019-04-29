تركيا / إنتحار أحد المحتجزين بتهمة التجسّس لحساب الإمارات

وكالات- قال موقع قناة "خبر ترك" الإلكتروني اليوم، الإثنين 29 أفريل 2019، إن أحد المشتبه في تجسسهما لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا إنتحر في السجن.

وقال مسؤول تركي كبير إنه تم القبض على المشتبه بهما في وقت سابق الشهر الجاري وإعترفا بالتجسس على مواطنين عرب، مضيفا أن تركيا تحقق لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.