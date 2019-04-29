نشرت قناة " NBC News" عبر صفحتها على موقع "اليوتيوب" فيديو قالت إنه للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير في أحد الفنادق في سريلانكا.
ويمكن من خلال الفيديو ملاحظة دخول المشتبه به ومع حقيبتين، ومن ثم دخل إلى غرفته. وبعد مرور بعض من الوقت خرج بحقيبة واحدة، ومن ثم حصل انفجار ضخم داخل الفندق.
وضربت، يوم الأحد الماضي، سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، فقد لقي 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.
وأفادت صحيفة "نيوز فرست" السريلانكية، عن مصدر في الجيش، بوقوع ثلاثة انفجارات، يوم الجمعة في مدينة كالموناي شرقي البلاد.
وتبنى تنظيم " داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 أفريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد يظهر لحظة الهجوم الإرهابي على فندق في سريلانكا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.