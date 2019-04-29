المعارضة الكندية تطالب بوقف تمويل البنك الآسيوي للاستثمار في الصين

طالب زعيم المعارضة الكندية، آندرو شير، اليوم الإثنين رئيس الوزراء، جستن ترودو، بالرد على حظر الصين لإستيراد شحنات بذور الكانولا الكندية من خلال سحب ملايين الدولارات من الاستثمارات الكندية في البنك الآسيوي للاستثمار في بكين.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للضغط على الحكومة الكندية لإتخاذ إجراء فيما يتعلق بحظر الصين لإستيراد الكانولا الكندي وسط صراع دبلوماسي مستمر منذ أشهر بين الجانبين، طالب آندرو شير بإنهاء التزام كندا بتمويل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الصين

، والذي التزمت به الحكومة الليبرالية بمبلغ 256 مليون دولار على مدى خمس سنوات.ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار الذي بادرت الصين إلى تأسيسه، على تمويل مشاريع البنى التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.كما طالب زعيم حزب المحافظين المعارض، رئيس الوزراء ترودو باتخاذ العديد من الخطوات العاجلة ، بما في ذلك تعيين سفير جديد في الصين، وإطلاق شكوى بشأن نزاع الكانولا مع منظمةالتجارة العالمية وزيادة الدعم المالي للمزارعين الذين تضرروا بسبب النزاع المتبادل بين الصين وكندا.وأرجعت الصين قرارها برفض شحنات بذور الكانولا الكندية في الأشهر الأخيرة إلى وجود آفات بها، وعلقت تراخيص اثنين من المصدرين الكنديين الرئيسيين.وقال شير في أوتاوا "من خلال عدم القيام بأي شيء ، فإن سياسة الاسترضاء التي اتبعها جستن ترودو مع الحكومة في الصين لم تنجح بشكل واضح".وينظر على نطاق واسع إلى قرار الصين بقطع شحنات بذور الكانولا الكندية باعتبارها ضغطا اقتصاديا على كندا بعد اعتقال ديسمبر أو منج وان تشو المسؤولة التنفيذية لشركة هاواوي في فانكوفر بناء على طلب من الولايات المتحدة.