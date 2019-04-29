جيتس تدفع دولاراً مقابل إعادة التغريد

دعت الأمم المتحدة من خلال صفحتها في تويتر مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إلى التفاعل مع منشور فيديو يحث على تحصين الأطفال باللقاح لحمايتهم من

الأمراض.

وأعادت المنظمة الأممية تغريدة تضمنت فيديو نشرته "يونيسيف لبنان" على صفحتها في موقع تويتر، قائلة: "شاركوا

فيديو اليونيسف، مؤسسة جيتس ستمنح اليونيسف دولارا لكل إعادة تغريد أو إعجاب بالفيديو إلى ما يصل إلى مليون دولار لحماية الأطفال".

وحثت المنظمة الآباء حول العالم على تحصين أطفالهم باللقاحات لوقايتهم من الأمراض.