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جيتس تدفع دولاراً مقابل إعادة التغريد

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دعت الأمم المتحدة من خلال صفحتها في تويتر مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إلى التفاعل مع منشور فيديو يحث على تحصين الأطفال باللقاح لحمايتهم من

الأمراض.

وأعادت المنظمة الأممية تغريدة تضمنت فيديو نشرته "يونيسيف لبنان" على صفحتها في موقع تويتر، قائلة: "شاركوا

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فيديو اليونيسف، مؤسسة جيتس ستمنح اليونيسف دولارا لكل إعادة تغريد أو إعجاب بالفيديو إلى ما يصل إلى مليون دولار لحماية الأطفال".

 

وحثت المنظمة الآباء حول العالم على تحصين أطفالهم باللقاحات لوقايتهم من الأمراض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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