دعت الأمم المتحدة من خلال صفحتها في تويتر مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إلى التفاعل مع منشور فيديو يحث على تحصين الأطفال باللقاح لحمايتهم منالأمراض.
وأعادت المنظمة الأممية تغريدة تضمنت فيديو نشرته "يونيسيف لبنان" على صفحتها في موقع تويتر، قائلة: "شاركوا
وحثت المنظمة الآباء حول العالم على تحصين أطفالهم باللقاحات لوقايتهم من الأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر جيتس تدفع دولاراً مقابل إعادة التغريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.