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الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من محمود عباس بشأن القضية الفلسطينية

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 تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس،يطلعه خلالها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

قام بتسليم الرسالة ، المبعوث الرئاسي الفلسطيني

الخاص شريف علي حسين مشعل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال استقبال الرئيس الموريتاني له ، بالقصر الرئاسي في نواكشوط،حسبما
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ذكرت الإذاعة الموريتانية.
وقال المبعوث الفلسطيني - في تصريح عقب اللقاء - إن رسالة الرئيس الفلسطيني لنظيره الموريتاتي تتعلق بآخر التطورات داخل فلسطين وحجم الهجمات الصهيونية على المقدسات والأراضي والفلسطنيين، إضافة إلى اطلاعه على نتائج جولات عباس العربية والدولية.
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