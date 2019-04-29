الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من محمود عباس بشأن القضية الفلسطينية

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس،يطلعه خلالها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.
قام بتسليم الرسالة ، المبعوث الرئاسي الفلسطينيالخاص شريف علي حسين مشعل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال استقبال الرئيس الموريتاني له ، بالقصر الرئاسي في نواكشوط،حسبما
وقال المبعوث الفلسطيني - في تصريح عقب اللقاء - إن رسالة الرئيس الفلسطيني لنظيره الموريتاتي تتعلق بآخر التطورات داخل فلسطين وحجم الهجمات الصهيونية على المقدسات والأراضي والفلسطنيين، إضافة إلى اطلاعه على نتائج جولات عباس العربية والدولية.
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