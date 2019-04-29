القبض على خلية داعشية فى ضواحى موسكو

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، القبض على خلية موالية لتنظيم "داعش" في ضواحي العاصمة موسكو تتألف من 7 أشخاص.
وذكر المركز المعلوماتي التابع للجنة في بيان، أن "جهاز الأمنالفيدرالي الروسي وبالتعاون مع وزارة الداخلية اكتشفا وفككا خلية من التنظيم الإرهابي، في ضواحي موسكو، كان عناصرها يجندون الأشخاص ويخططون لشن هجوم
وأضافت أن أجانب كانوا يقودون الخلية الإرهابية.
وأكدت اللجنة أن مواطنين روس من منطقة آسيا الوسطى وشرق القوقاز، كانوا من ضمن المجموعة.
وأشار البيان، إلى أنه عثر خلال البحث، على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى أدوات اتصال.
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