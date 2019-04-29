بيان تنديدي لـحزب الله حول الأزمة العراقية البحرينية

ندد حزب الله اللبناني على خط الخلاف الدبلوماسي بين المنامة والبغدادي، بتصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة حول زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.

وأكد "حزب الله" في بيان أصدره اليوم أن وزير الخارجية البحريني أساء في تصريحاته إلى "رمز كبير من رموز الشعب العراقي"، واصفا ما جاء على لسان آل خليفة بأنه "تصريح

مدان ومستنكر ومرفوض وغير أخلاقي، وهو تصريح يعبّر فقط عن الشخصية السفيهة والتافهة" حسب بيان الحزب.

وتابع أن الوزير البحريني لجأ في تصريحاته حول الصدر إلى "الشتائم والكلام البذيء والتعرض الشخصي" بدلا من أن يستعين بـ"مفردات السياسة والمنطق والبيان القويم كما يليق بوزير آخر في موقعه"، وتابع:

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"إلا أنه آثر أن يعكس خصاله المريضة ومواصفاته السيئة التي عرفها العالم عنه".

واتهم الحزب الحكومة البحرينية بممارسة "الإجرام والظلم والقهر" بحق شعبها، محملا آل خليفة شخصيا المسؤولية عن التورط في تلك "الجرائم" المزعومة.

واندلعت الأزمة بين العراق والبحرين الأسبوع الماضي، على خلفية مقترح الصدر بتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا لاستعادة استقرار المنطقة.

ورد وزير الخارجية البحريني على هذا الاقتراح بتصريحات شديدة اللهجة، متهما الصدر بـ"الحماقة"، ثم استدعت وزارتا خارجية البلدين سفيريهما، وتبادلتا مذكرة احتجاج واستنكار.