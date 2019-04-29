المحافظين البريطاني يطالب بفرض ضريبة على الشيخوخة

طرح عضو بارز في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مبادرة جديدة مثيرة للجدل تقضي بفرض رسوم إضافية على المواطنين في ما فوق سن خمسين عاما.

وانتقد كبير المحافظين في البرلمان والعضو السابق في مجلس الوزراء، داميان غرين، في تقرير تقدم به إلى مركز الدراسات السياسية، نظام الرعاية الصحية القائم في المملكة المتحدة، معتبرا إياه ناقصا وغير مكتمل، وأكد أن الحكومة

تحتاج إلى 2.5 مليار جنيه استرليني سنويا في هذا المجال، حسبما افادت قناة روسيا اليوم .

وعرض جرين في تقريره سلسلة إجراءات يمكن اتخاذها لتسديد هذه الثغرة الهائلة، بما فيها رفع أسعار الوقود في فصل الشتاء وتقليص رواتب الموظفين من الصف الأول.

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وكحل أخير، اقترح غرين زيادة الرسوم المفروضة

على المواطنين الذين يتجاوز عمرهم خمسين عاما على البرنامج الوطني للتأمين الصحي بمقدار 1%، وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن الحديث يدور عن إلزام هؤلاء المواطنين على دفع أكثر من 300 جنيه إضافية سنويا.

وجاءت هذه الاقتراحات ضمن إطار مشروع نموذج حكومي لمعاشات الرواتب يضمن وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الأساسية لكن على حساب دافعي الضرائب أنفسهم.

وانتقد حزب العمال المعارض بشدة هذه المبادرة، إذ وصف وزير الخزانة في حكومة الظل المعارضة، جون ماكدونيل، اقتراحات غرين بأنها "ضريبة على الشيخوخة".