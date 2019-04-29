كوسوفو تشيد بالدور الأمريكي في تسوية النزاع مع صربيا

صرح رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن إجراء حوار أو مفاوضات أو الوصول لاتفاق بشأن النزاع بين بلاده وصربيا دون دور الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع تاتشي -في تصريحات صحفية أثناء وجوده في برلين نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- قائلًا: "دور الولايات المتحدةالأمريكية أساسي بشكل كبير في تسوية النزاع القائم مع صربيا"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ليس متحدا بشأن القضية.
ويتواجد تاتشي في برلين لحضور قمة حول غرب البلقان اليوم التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
يشار إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 بعد ما يقرب من عقد من الحرب الدامية واعترف باستقلالها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.
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