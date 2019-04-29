أكد السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، جمعتهما "كيمياء مشتركة" في القمة الأولى بينهما التي عُقدت في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وأضاف ماتسيجورا - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس)الروسية "أقدر بشدة ما توصلت إليه القمة، فكانت قمة تاريخية، بدون أي مبالغة"، مُضيفًا "إن هذا كان اللقاء الأول بين زعيمي البلدين، وشعرت خلال الاجتماع أن بينهما كيمياء مشتركة، وهذا ما
وأشار إلى أن كيم وبوتين اجتمعا لفترة استغرقت 5 ساعات، حيث أجريا محادثات رسمية وغير رسمية..موضحًا أنهما تحدثا بصراحة بشأن العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، كما أكد على اقتراب وجهات نظرهما تجاه الكثير من الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: كيمياء شخصية تجمع بين بوتين وكيم خلال قمتهما الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.