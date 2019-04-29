"الانتقالي السوداني" يستأنف المحادثات مع ممثلي الحراك

استأنف ممثلون عن قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي، اليوم الإثنين، محادثاتهم تمهيداً لتشكيل مجلس مشترك عن الطرفين يحل مكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حالياً.

عقد الاجتماع في القصر الرئاسي في الخرطوم ومن المتوقع أن يصدر في ختامه بيان مشترك.

تأتي هذه المحادثات بعد يومين على الإعلان عن اتفاق الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.

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واعتبر هذا الاتفاق تقدماً كبيراً نحو حل الأزمة القائمة في السودان بعد نحو أسبوعين على عزل الرئيس عمر حسن البشير.

وسيشكّل هذا المجلس المشترك، الذي سيحلّ محلّ المجلس العسكري، السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلّفاً تشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد البشير.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيضمّ 15 عضواً، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات.