رئيس سريلانكا يعين أعلى مسؤول في الدفاع بعد هجمات الفصح

عين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، مسؤولاً جديداً للدفاع وعلّق مهام المفتش العام للشرطة مستبدلاً إياه بنائبه شاندانا ويكراماراتني، بعد الهجمات الإرهابية خلال عيد الفصح.

وعيّن الجنرال شانثا كوتيغا القائد السابق للجيش كأعلى مسؤول في وزارة الدفاع، بعد استقالة خلفه هيماسيري فرناندو الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، عيّن الرئيس نائب قائد الشرطة شاندانا ويكراماراتني مفتشاً عاماً للشرطة، بعدما علّق مهام المفتش العام السابق بوتيج جاياسوندارا.

ورفض الأخير الاستقالة ومن المقرر أن تجري إقالته عبر البرلمان نظراً لعدم تمتع الرئاسة بهذه الصلاحية.

ويتولى الرئيس في سريلانكا مهام وزارتي الداخلية والدفاع.

Advertisements

اقرأ أيضاً... شرطة سريلانكا تداهم مقر جماعة يُشتبه بضلوعها في التفجيرات

وتعهدت كولومبو إجراء تغييرات في إدارة قوات الأمن، بعد الإخفاق في منع الهجمات الانتحارية التي أدت إلى مقتل 253 شخصاً في 21 أبريل الجاري، مع العلم أنه كان بحوزة السلطات معلومات مسبقة محددة حول اعتداءات محتملة وشيكة.

وفجر انتحاريون في عيد الفصح أنفسهم في فنادق وكنائس خلال تأدية قداس العيد.

وأوقف أكثر من 150 شخصاً في الأيام الثمانية الماضية في إطار التحقيق بشأن الهجمات. وقتل أكثر من 15 شخصاً في عمليات لقوات الأمن تلت الهجمات.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لتتيح لقوات الأمن التصرف بحرية أكبر في ملاحقاتها للمشتبهين.