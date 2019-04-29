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السعودية ترفض التدخل في شؤون البحرين والمساس بسيادتها وأمنها واستقرارها

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أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، رفض المملكة العربية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

كما عبر المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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