كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة قائد سجن جوانتانامو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان، اليوم إنّ الأميرال الأمريكي المسؤول عن مركز الاعتقال في معتقل خليج جوانتانامو في كوبا تمت إقالته بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

وقال البيان المختصر، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" الإثنين، إن الأدميرال جون رينج، أزيح من منصبه يوم السبت دون إعطاء تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز المتحدث بإسم القيادة الجنوبية التي تشرف على جوانتانامو لوكالة رويترز، إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واستكمل في وقت سابق في أبريل، لكنه رفض تقديم تفاصيل.