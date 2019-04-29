كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: نقاتل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان في طربلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قواتنا، تواصل التقدم نحو طرابلس، ولديها خطة محكمة تتبعها.



واكد المسماري أن الجيش الليبي الوطني يقابل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس وقد بدأت هذه القوات بالانهيار. مشراً إلى أن العمليات تتركز في محور اليرموك - صلاح الدين، وتقدم ناجح لقوات الجيش الوطني من منطقة عين زارة، وأن القوات الجوية قصفت اليوم عدة أهداف للميليشيات المسلحة في هذه المنطقة.

وأكد المساري، أن الجيش الوطني سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس قريباً.