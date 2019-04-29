كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البغدادي يتوعد في أول ظهور له منذ عام 2014 بالانتقام لمسلحي داعش المتضررين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعشط الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليغرام".
وقال البغدادي في المقطع المصور إن المعركة في الباغوز بسوريا انتهت، وإن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم.
وبحسب رويترز في شريط فيديو مدته 18 دقيقة، يظهر رجل ملتح مع البغدادي وهو يجلس على الأرض، كما يظهر مساعدين له ملثمين.
وتظهر في بداية الفيديو، كتابة نصية تشير إلى أن تاريخ تصوير الفيديو تم في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل الجاري، بينما لا يمكن التحقق من صحة وتاريخ تسجيله.