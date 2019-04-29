كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكباشي: اتفقنا مع قوى الحرية والتغيير على أن تقدم رؤية شاملة للمرحة الانتقالية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن المجلس الانتقالي اقترح سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، و قوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين. وطلب المجلس العسكري من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها، بعد ان تقدمت بمقترح جديد مغاير تماماً لمقترح الجلسة السابقة، لكنها ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غداً اثلاثاء، ووضع حلول شاملة لخروج البلاد من الأزمة الحالية.

وقال المتحدث العسكري، أن المجلس أكد على ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح الناس، بعد الاتفاق على فتح مسار القطار وفتح حركة المرور على {كوبري القوات المسلحة} بدءاً من اليوم، مناشداً المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطرق.