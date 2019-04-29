كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة اليهودية الأمريكية تدين رسوم "التايمز" المعادية للسامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" مرة أخرى عن رسم كاريكاتوري معاد للسامية يصور الرئيس ترامب بأنه أعمى يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذى يبدو "كلباً"، فيما واصلت المنظمات اليهودية التعبير عن الغضب يوم الأحد.

وانتقدت "اللجنة اليهودية الأمريكية" صحيفة التايمز، قائلة إنها طبعت رسماً كاريكاتورياً "لم يكن ليظهر على موقع إلكتروني للقوميين البيض، كما رفضت اعتذار الصحيفة.

وقالت يجب أن نتساءل عما إذا كان محررو التايمز، قد نشروا رسماً كاريكاتوريًا مشابهًا يسخر من أي بلد أو شعب آخر.

واعترفت صحيفة التايمز يوم السبت بأن الرسوم الكاريكاتورية "شملت عداءً للسامية" وأن "الصورة كانت مسيئة، وكان من الخطأ الحكم على نشرها.

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ودفعت الضجة المستمرة، التايمز إلى إصدار اعتذار أكثر تفصيلاً يوم الأحد.

"وقالت فى بيان:"نحن نشعر بالأسف الشديد لنشر رسوم كاريكاتورية سياسية معادية للسامية يوم الخميس الماضي في النسخة المطبوعة لصحيفة نيويورك تايمز التي يتم نشرها خارج الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بالتأكد من عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى".

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