كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوسوفو يشدد على أهمية الدور الأمريكى فى تسوية النزاع مع صربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن إجراء حوار أو مفاوضات أو الوصول لاتفاق بشأن النزاع بين بلاده وصربيا دون دور الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع تاتشي -في تصريحات صحفية أثناء وجوده في برلين نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- قائلًا: "دور الولايات المتحدة الأمريكية أساسي بشكل كبير في تسوية النزاع القائم مع صربيا"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ليس متحدا بشأن القضية.

ويتواجد تاتشي في برلين لحضور قمة حول غرب البلقان اليوم التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح بأنه سيطالب ميركل وماكرون اليوم بإقناع رئيس صربيا ألكساندر فوشيتش بضرورة الاعتراف باستقلال كوسوفو مؤكدا أنه في حال عدم حدوث ذلك فإن اللقاء لن يكون مفيدا.

يشار إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 بعد ما يقرب من عقد من الحرب الدامية واعترف باستقلالها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.