كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرار سكان كارولينا الشمالية بعد حريق في مصنع الزنك وإطلاق مواد سامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إجلاء السكان الذين يعيشون على بعد نصف ميل من مصنع الزنك في ولاية نورث كارولينا الأمريكية من قبل السلطات خلال الليل، بعد أن اشتعلت النيران في المصنع وأطلق حمض الكبريتيك السام في الهواء.

وذهب نواب من قسم روثرفورد كاونتي شريف من الباب إلى الباب في الساعات الأولى من صباح الإثنين لحث الناس على الفرار من ديارهم، إثر حريق في منشأة معالجة الزنك الأمريكية في مورسبورو.

واشتعلت النيران في المصنع في وقت متأخر من ليلة الأحد وأطلقت مواد كيميائية سامة، بما في ذلك حمض الكبريتيك .

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنه لا يزال أكثر من 100 من رجال الإطفاء من 15 إدارة يقاتلون من أجل احتواء الحريق بينما تستمر ألسنة اللهب الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 70 قدم فوق أفق موريسبورو صباح الاثنين.

وقال منشور على صفحة مقاطعة "راذرفورد كاونتي" عبر فيسبوك: "تنصح إدارة الطوارئ في مقاطعة راذرفورد الآن بأنه كإجراء وقائي، فإن الإخلاء لمسافة نصف ميل يسري حاليًا بسبب نقص جودة الهواء".

"وأضافت أنّ هناك مأوى مؤقت للطوارئ مفتوح في مدرسة تشيس المتوسطة الواقعة في 840 تشيس هاي رود.

وتم إصدار أوامر لأعضاء إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة راذرفورد بالانسحاب من مكان الحادث بعد "اختبار إيجابي عن المواد الخطرة"