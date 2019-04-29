كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف 704 إصابة جديدة فى 22 ولاية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ازدادت حالات الإصابة بالحصبة إلى آفاق جديدة في الولايات المتحدة مع إصابة 704 حالة جديدة، كما تكشف أحدث أرقام مركز السيطرة على الأمراض.

وتجاوز تفشي المرض الحالي عدد الحالات منذ عام 2014 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تحطيم الرقم القياسي السابق منذ إعلان "استئصال" المرض في الولايات المتحدة عام 2000.

وعادت الحصبة إلى الظهور مرة أخرى، خاصة في المجتمعات الدينية والدينية المتقاربة، كما أن اتشارها أطلق دعوات للتطعيم بين الأمريكيين.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تم الآن الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس في 22 ولاية، رغم إعلان تفشي واشنطن، لكن بؤر المرض في نيويورك ما زالت تساهم بأكبر عدد من الحالات الجديدة كل أسبوع ، على حد قول المسؤولين.

وفي نيويورك، انتشرت الحصبة كالنار في الهشيم في المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية، حيث يعتقد بعض أن اللقاح يشكل جسمًا غريبًا يمنعه التوراة لليهود من السماح بدخول أجسادهم.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه: "تفشي المرض في مدينة نيويورك وولاية هي الأكبر .. كلما طال أمدها، كلما زادت فرصة الإصابة بالحصبة مرة أخرى في الولايات المتحدة".

وفي محاولة لوقف انتشار الحصبة، أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، حالة الطوارئ التي تتطلب من جميع الأعمار كافة في الرموز البريدية التي ضربتها تفشي الحصبة هناك.