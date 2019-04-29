كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة تستجوب وزير المالية الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وزير المالية الجزائري والحاكم السابق للبنك المركزي حتى نهاية مارس الماضي محمد لوكال الاثنين محكمة في الجزائر بعد أن استمعت النيابة العامة إليه بشأن قضايا مرتبطة خصوصاً بـ"تبديد" أموال عامة، حسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وخرج الوزير من محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة دون أن يدلي بتصريح وصعد بسرعة الى سيارة.

ولم يعرف على الفور إذا كان تم استجواب الوزير كشاهد أو مشتبه به وما إذا وجه إليه أي اتهام.

وكان القضاء أعلن في 20 أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

وأورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد" في العاصمة مضيفاً أن "المعني يواجه تهماً تتعلق في قضايا تبديد المال العام".

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كما استجوب القضاء الاثنين قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو (حزيران) 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى.

وغادرا هما أيضاً المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة لم تورد تفاصيل إضافية.

ويواجه هامل وابنه "تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة"، بحسب شريط تلفزيوني آخر.

ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 فبراير، يندد المتظاهرون الذين لا يزالون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.

وهي المرة الاولى التي يستمع فيها القضاء لمسؤول حكومي منذ بداية الاحتجاجات.

وكان تم وضع أربعة من كبار رجال الأعمال الجزائريين بينهم ثلاثة أشقاء مقربون من معسكر بوتفليقة ورابع عرف بصلاته المتوترة بالرئاسة، مؤخراً قيد الحبس الاحتياطي.