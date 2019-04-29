كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن بوست: ترامب كذب 100 ألف كذبة منذ توليه الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كذب الرئيس دونالد ترامب أكثر من 100 ألف مرة منذ توليه منصبه، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست.

وتزعم قاعدة بيانات مدققي الحقائق، التي تصنف تأكيدات ترامب الكاذبة أو المضللة على نطاق من واحد إلى خمسة، أن الرئيس كذب في الأشهر السبعة الماضية 23 مرة في اليوم في المتوسط.

وكانت هناك زيادة حادة في الادعاءات الخاطئة خلال فترة انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، طوال فترة الإغلاق الجزئي للحكومة وقبل صدور تقرير المستشار الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وخلال الـ 601 يومًا الأولى في المنصب، تتبعت صحيفة "بوست" أن الرئيس قد قدم 5000 دعوى كاذبة أو مضللة، وتضاعف أكثر من ذلك بعد 226 يومًا فقط.