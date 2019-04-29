كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحار 21 طالبا هنديا بسبب فشلهم فى الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحر 21 طالبًا أنفسهم في الأسبوع الماضي في الهند بعد أن تسبب خلل في تكنولوجيا المعلومات في فشلهم في امتحاناتهم، وفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم.

وكان من بين الضحايا، من ولاية تيلانجانا الهندية، صبي واحد على الأقل ألقى نفسه أمام قطار وفتاة أخرى أحرقت نفسها حتى الموت، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأقر الوزراء بوجود "إخفاقات كبيرة" في نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد المستخدم لتصنيف الأوراق وأن الخطأ البشري كان له دور كذلك.

وقال التلاميذ الذين أدوا أداءً جيدًا في الامتحانات، إن علاماتهم انخفضت هذا العام إلى رقم واحد، وهذا يعني أنهم فشلوا بشكل عام.