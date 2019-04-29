كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن القبض على خلية لداعش فى ضواحى موسكو يقودها أجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن القبض على خلية داعش في مقاطعة ضواحي موسكو، تتألف من 7 اشخاص يعملون على التجنيد ويخططون لشن هجوم على رجال الأمن.

وقالت اللجنة في بيان: "تم القبض على 7 أشخاص يشتبه بارتباطهم بنشاط منظمة إرهابية… عناصر الخلية كانوا يقومون بالتجنيد لصالح المنظمة، ويدعون لشن هجمات على رجال الأمن".

وأضافت: "مواطنون أجانب كانوا يقودون الخلية الإرهابية"، مشيرة إلى أن مواطنين روس ومن منطقة آسيا الوسطى وشرق القوقاز "الذين يؤيدون اتحاد المسلمين من أجل إقامة ما يسمى بـ" الخلافة الإسلامية العالمية ".