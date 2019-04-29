استقبال الأساتذة المتعاقدين بالحليب والتمر بعد عودتهم إلى الأقسام – فيديو

استقبل تلاميذ، وأطر مؤسسة وادي المخازن في القصر الكبير، صباح اليوم الاثنين، الأساتذة المتعاقدين، بعد عودتهم إلى حجرات الدراسة، بالحليب، والتمر.

واصطف التلاميذ، والأطر في باحة المؤسسة، لاستقبال الأساتذة المتعاقدين، العائدين إلى أقسام الدراسة، بعد أكثر من 8 أسابيع من الإضراب، في جو من الفرح، والتصفيق.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد اعلنت تعليق الإضراب، والعودة إلى الأقسام، مع حمل شارات سوداء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار، مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.