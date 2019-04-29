رمضان “حار”..ابتداء من اليوم الحرارة ستصل في المغرب إلى 38 درجة

يشهد المغرب، ابتداء من اليوم الاثنين، طقسا حارا في مختلف المناطق، وستصل أعلى الدرجات إلى 35 درجة.

وقال الحسين يوعابد، المسؤول عن التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في حديث مع “اليوم24″، إن الحرارة ستستمر إلى يوم غد الثلاثاء، مؤكدا أنها ليست استثنائية، بل عادية مقارنة مع برودة الطقس، التي تم تسجيلها، أخيرا.

وستتأرجح درجات الحرارة في السواحل بين 20 و28، وستصل إلى 38 درجة في داخل منطقة سوس، والجنوب الشرقي، إضافة إلى كل من الشرق، وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستظهر، أيضا، سحب من الأجواء العليا في الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما في باقي الأرجاء، وما بين 26 و32 درجة في المنطقة الشرقية، والسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية، والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية.