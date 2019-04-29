مدافع ليفربول: أمام ميسي لا تنفع أي حيلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلتقي فريقا برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مرحلة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف الفريق الكاتالوني المباراة على أرضه "كامب نو"، وإذا أطاح برشلونة بليفربول سيصبح بعد مباراتين فقط من حلم الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له أن توج بهذه الثلاثية في 2009 تحت قيادة بيب غوارديولا، وفي 2015 تحت قيادة لويس إنريكي.

أما على معسكر ليفربول، فسيكون هذا اللقب الأول للمدرب يورغن كلوب مع النادي الإنجليزي، وكل هذا يشير إلى نهائي مبكر للبطولة، إلا أن مدافع ليفربول جويل ماتيب، يرى الأمر مختلفًا.

ففي حوار مع مجلة "كيكر" الألمانية في عددها الصادر الاثنين، تحدث الكاميروني الدولي (27 عامًا) عن مباراة فريقه مع الفائز بلقب الليغا، وعن علاقته بالمدرب يورغن كلوب دون أن ينسى بيته الأول، نادي شالكه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي سيلعب فيها ماتيب أمام برشلونة، ومن المفترض أن يدخل أساسيًا إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

Advertisements

وبالنسبة لماتيب، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه خط دفاع "الحمر" يتمثل في صدّ "العنكبوت" ليونيل ميسي، وهي مهمة في غاية الصعوبة، بحسب ما يقول الدولي الكاميروني.

وشدد "أمام ميسي لا تنفع أي حيلة"، فالحل الوحيد أن يلعب الفريق بـ"تضامن"، وحين "يستلم الفريق (ليفربول) الكرة، عليه أن يخلق سيناريوهات يشغل بها الفريق المنافس".

ولتحقيق ذلك يجب تطبيق فلسفة يورغن كلوب، الذي أغدق عليه الكثير من عبارات المديح.

وتستند فلسفة كلوب بالأساس على الهجمات المرتدة والإيقاع السريع والتركيز التام، ويؤكد ماتيب أن فريقه "قادر أيضًا على خلق الفرص حين يسيطر على الكرة".