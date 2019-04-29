مدرب أبناء عرعرة عارة: نستحق الصعود إلى الدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقترب فريق أبناء عرعرة عارة من الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى، بعد فوزه على الأخوة كفر مندا بالنتيجة 2-1، في نهائي اختبارات الصعود بالدرجة الثانية المنطقة الشمالية.

وسيلاقي أبناء عرعرة عارة في مباراته المصيرية المقبلة فريق عيروني نيشر المتعثر في الدرجة الأولى، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد "عيلوط".

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المباراة أمام الأخوة كفر مندا كانت صعبة جدا ودراماتيكية، وبدورنا لم نفتتح المباراة بالشكل المطلوب ما أدى إلى تلقينا هدف مبكر في المباراة، لكن سرعان ما كانت هناك صحوة من جانبنا وتمكنا من العودة إلى المباراة والسيطرة على مجريات اللعب".

وأكد أننا "استحقينا الفوز وهذه فرصة لأحيي اللاعبين على ما قدموه من أداء رجولي على أرضية الملعب، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم خاضوا مباراتين متتاليتين كل منها لمدة 120 دقيقة في غضون 5 أيام، وهذا غير مفهوم ضمنا ويؤكد على منافستنا بقوة من أجل تحقيق الصعود".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة والأخيرة في الاختبارات أمام عيروني نيشر، بحيث سنقوم بالاستعداد لها بالشكل المطلوب على أمل تقديم أداء رجولي وتكتيكي على أرضية الملعب حتى نحقق الفوز وبطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى".

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وأشار إلى أنه "مع إدراكي بصعوبة المهمة ومواجهتنا لفريق من الدرجة الأولى، إلا أنني على ثقة بلاعبي الفريق سعيًا نحو تحقيق هدفنا وحلم الجماهير، وأنا أرى أننا نستحق وبجدارة حصد بطاقة الصعود".

ووجه شكره للجماهير التي رافقتهم بأعداد كبيرة إلى المباراة الأخيرة "ومن هنا أدعوهم لدعمنا بأكبر عدد ممكن في المباراة المصيرية القادمة، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".

وختم نجيدات بالقول "على الجانب الشخصي أحب التحديات، وبكل تواضع أخذت على عاتقي تدريب فريق أبناء عرعرة عارة منذ بداية الموسم، وقد كان تحديا كبيرا بالنسبة لي وأنا آمل إنجاز مهمتي مع الفريق على أكمل وجه".