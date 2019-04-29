قلنسوة: إصابة متوسطة لطفلة برصاصة طائشة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، بجروح متوسطة، جراء إصابتها مساء اليوم الإثنين، برصاصة طائشة، في مدينة قلنسوة، نُقلت على إثرها للمستشفى.
وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإن الرصاصة استقرت في صدر الطفلة بعد أن أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص على سيارة مركونة على حافة الطريق في منطقة المتنزه العام في المدينة.
وقدّمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها مركز راما الطبي في المدينة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.
ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان إصابة الطفلة، وأغلقت مكان الجريمة، وباشرت التحقيق في الملابسات، علمًا أنها أحد أسباب تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع العربي، بسبب تقاعسها عن أداء مهامها.
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