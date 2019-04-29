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نبع الميّ | فرقة الكونتينر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

كلمات الأغنية

كان عنا نبع ميّ

يشرب منه كل الحي

كان عنا بير ميّ

يشرب منه كل الحي

جاي وحش التلوث

جاي وحش التجفف

جاي يسرق كل المي

جاي يخلص كل المي

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عاداتنا السيئة

تستهلك كل المي في البيئة

لما تغسل السيارة نص المي رايحة خسارة

عاداتنا السيئة

تستهلك كل المي في البيئة

لما تفرشي كل سنانك سكر حنفية المي عشان

ابعد وحش التلوث

ابعد وحش التجفف

خلي عندك كل المي

احفظ عندك كل المي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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