فرصة للانضمام إلى عائلة "الخط" مع مؤسسة القوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

فرصة تدريبية تفضي إلى الانضمام إلى عائلة الخط في عامها العاشر.

ما هو الخط

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الـخط إصغاء ومعلومات هو إحدى مبادرات مؤسسة القوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني.

الخطّ يوفّر مساحة آمنة وثابتة للتوجّه بكل ما يتعلق بالهوية الجنسيّة/ الجندريّة والمُيول الجنسيّة وما ينتج عنها من أفكار ومشاعر وعلاقات مع الأصدقاء والعائلة وزملاء الدراسة أو العمل.

يعمل الخط أيام الأحد والأربعاء، بين الساعات:17:00 21:00، على هاتف: 0722220202 أو من خلال Alkhat.org.

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للاستفسارات، تواصلوا مع القوس من خلال العنوان البريدي التالي: [email protected]