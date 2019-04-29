فرصة للانضمام إلى عائلة "الخط" مع مؤسسة القوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
فرصة تدريبية تفضي إلى الانضمام إلى عائلة الخط في عامها العاشر.
ما هو الخط
الـخط إصغاء ومعلومات هو إحدى مبادرات مؤسسة القوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني.
الخطّ يوفّر مساحة آمنة وثابتة للتوجّه بكل ما يتعلق بالهوية الجنسيّة/ الجندريّة والمُيول الجنسيّة وما ينتج عنها من أفكار ومشاعر وعلاقات مع الأصدقاء والعائلة وزملاء الدراسة أو العمل.
يعمل الخط أيام الأحد والأربعاء، بين الساعات:17:00 21:00، على هاتف: 0722220202 أو من خلال Alkhat.org.
للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
للاستفسارات، تواصلوا مع القوس من خلال العنوان البريدي التالي: [email protected]
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