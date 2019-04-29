دورة موسيقية في جمعية الثقافة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تُعلن جمعيّة الثّقافة العربيّة عن فتح باب التسجيل لدورة "التذوّق الموسيقي" التي يُقدّمها الموسيقي حبيب شحادة حنا.

محاور الدورة

تتناول الدورة تعريفات عن ثقافات موسيقى حول العالم. في الموسيقى العربية؛ سيتم الوقوف عند مراكز الموسيقى العربيّة: المصريّة، شمال أفريقيّة، سوريا الكبرى، العراقيّة والخليجيّة.

أما الموسيقى الغربيّة الكلاسيكية، سيتم التطرق إلى الفوارق بين فترات الموسيقى منذ العصور الوسطى مرورًا بفترات النهضة والباروك والفترة الكلاسيكيّة والرومانطيقيّة، وموسيقى القرن العشرين. ومن ثم نقف عند موسيقى الجاز، بدايته وأنواعه. وسيتم تمييز الموسيقى الفنيّة عن الشعبيّة وموسيقى الروك والبوب، على اختلاف ثقافات الشعوب المختلفة.

في كل لقاء سيكون هناك استماع إلى أنواع مختلفة من الموسيقى من العالم منها،الهنديّة، واليونانيّة، والفلامنكو، والتركيّة، والأفريقيّة، وأنماط موسيقيّة من أمريكا اللاتينيّة.

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الفئة المستهدفة

الدورة مناسبة للعازفين والعاملين في مجال الموسيقى، بالإضافة للذين لديهم اهتمام وشغف بالموسيقى بشكل عام.

مدة الدورة 12 لقاء، كل لقاء ساعتين في جمعيّة الثّقافة العربيّة في حيفا.

آخر موعد للتقديم: 27 أيار _مايو) 2019.



للتسجيل، الرجاء إرسال رسالة على البريد الإلكتروني [email protected]



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