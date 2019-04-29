محاضرة بعنوان أداء السيادة | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 03/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: المتحف الفلسطيني، بيرزيت Advertisements ينظم متحف جامعة بيرزيت بالتعاون مع اللجنة الثقافية في كلية الآداب والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى محاضرة بعنوان "أداء السيادة" تلقيها واندا نانبوش. الأستاذة نانبوش هي قيمة فنية للفنون الأصلانية المعاصرة وباحثة وكاتبة وناشطة سياسية من اونتاريو-كندا.

يلي الندوة نقاش تديره أستاذة الأدب في دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها د. رانيا جواد. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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