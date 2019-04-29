انت الان تتابع تفاصيل خبر هل بإمكان إيران تنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق "هرمز"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - قال أستاذ دراسات الخليج وإيران في جامعة قطر محجوب الزويري، إن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز هدفه الضغط باتجاه عدم تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً إقليمياً ضد طهران في المنطقة.

وأضاف الزويري، وهو أيضاً مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، في حوار مع "الخليج 365"، أن طهران تعمل منذ سنوات على عدم منح الولايات المتحدة فرصة تشكيل تحالفات ضدها، مشيراً إلى أنها تسعى إلى عزل واشنطن في مواقفها والتعامل مع الدول الأخرى بشكل مختلف.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة التصريحات الإعلامية بين واشنطن وطهران حول تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على إيران، لتشمل إلغاء إعفاءات ثماني دول من شراء النفط الإيراني، الأمر الذي ترفضه طهران وتهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال أقدمت إدارة ترامب على هذه الخطوة.

حيث هدد رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، يوم الأحد (28 أبريل 2019) بعدم السماح بمرور ناقلات النفط من مضيق هرمز إذا مُنعت شحنات النفط الإيرانية من المرور بموجب عقوبات أمريكية محتملة.

رغم أن باقري قد أكد أن بلاده لا تنوي إغلاق المضيق إلا إذا وصل "عداء الأعداء" إلى درجة لا تُبقي خياراً غيره، لكنه قال: "نريد أن يكون الممر (مضيق هرمز) مفتوحاً.. السفن البحرية الأمريكية مجبَرة على التعامل معنا أثناء عبورها المضيق"، مضيفاً أن القوات الأمريكية في الخليج "أبدت تعاوناً حتى اللحظة، وتردُّ على أسئلة (الحرس)، ولم تغير سلوكها"، بحسب قوله.

تفعيل آلية "انستكس"

وفي هذا الشأن، قال الزويري إن تعامل طهران في ظل الضغوط التي تتعرض لها يشمل تفعيل آلية "انستكس"، وهي آلية التبادل المالي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران، التي بدأ العمل بها رغم عدم التعويل عليها كثيراً لكونها تركز على المواد الغذائية وموضوع العلاج بشكل أساسي، وربما قضايا زراعية تجعل من إيران على اتصال بالاقتصاد العالمي.

وأشار المحلل المتخصص في شؤون الخليج وإيران إلى أن "النظام في طهران ينتظر موقفاً من روسيا والصين والهند وتعاطيها مع قرار واشنطن حول إلغاء الإعفاءات من شراء النفط الإيراني، لا سيما أن هذه الدول لديها مصلحة في أن تبقى إيران في سوق النفط إذا ما اعتبرنا أن الجزائر وفنزويلا دول مصدرة للنفط وتعيش أزمة سياسية كبيرة أيضاً تؤثر على إنتاجها ومشاركتها في سوق النفط العالمي".

واستبعد الزويري في حديثه لـ"الخليج 365" تنفيذ إيران لتهديداتها المتعلقة بحركة التجارة في مياه الخليج "حتى لا تعطي الرئيس الأمريكي ذريعة لتحشيد دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ضدها"، وقال في هذا الشأن: إن "إيران لا تريد أن يذهب ترامب للأوروبيين أو الصين أو روسيا ويقول لهم انظروا هذه إيران كما قلت لكم".

واعتبر الأستاذ بجامعة قطر، أن سلوك إيران وتصعيدها الإعلامي بشكل عام "عقلاني"، بحسب رأيه، وقال: إنها "تحاول التصرف بنوع من العقلانية، ومن ثم استخدام ورقة مضيق هرمز لا أعتقد أنها تكون صالحة للاستعمال الآن، حيث إن الأزمة لا زالت في بدايتها ومن المعروف أن تنفيذ الإجراءات ضد إيران يبدأ يوم 2 مايو المقبل".

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وتابع قائلاً: "لذلك لا أتوقع أن تستخدم هذه الورقة الآن، لكن بالتأكيد أن إيران تريد التصعيد الكلامي (الإعلامي) في محاولة للضغط على أطراف دولية منها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي لعمل ما بوسعها (لثني الولايات المتحدة عن تنفيذ وعودها)، وأيضاً رصد مواقف الدول الثمانية التي تريد واشنطن عدم تجديد الإعفاءات لها".

وأضاف لـ"الخليج 365": "هذه الدول مواقفها لا تبدو واضحة بالشكل المتوقع، ومن ثم ما تقوم به إيران هو تصعيد كلامي وجس نبض لمعرفة موقف هذه الدول، وإن كانت ستلتزم أو تستجيب للضغوط الأمريكية حول عدم شراء النفط الإيراني".

كيف ستبيع نفطها؟

وحول طرق بيع النفط الإيراني، قال الزويري في حواره مع "الخليج 365": إن "إيران ستبقى تبيع نفطها عبر استراتيجية قديمة - جديدة وهي ترتبط بتخفيض سعر النفط وبيعه إلى وكلاء، وهؤلاء الوكلاء يقومون ببيعه إلى طرف ثالث".

وقال إن هذه العملية قد تكون في المياه الدولية وليست في مياه إقليمية لدولة معينة، "وبهذه الطريقة تبيع إيران نفطها، لكن فائدتها الاقتصادية ليست مجدية كثيراً مقارنة بالبيع المباشر لهذه الدول الثمانية على سبيل المثال".

وحول توقعه في أن تغير واشنطن موقفها خوفاً من التهديات الإيرانية، قال الأكاديمي في جامعة قطر: "لا أتوقع أن تغير التصريحات الإيرانية في السلوك الأمريكي الذي يعتبر أن قضية إيران هي قضية انتخابية، وحالياً الرئيس دونالد ترامب يستعد للمرحلة الثانية من انتخابات 2020".

وعبر عن توقعاته في أن يصعد ترامب كلامياً، "فهو حالياً يعيش نشوة نصر لا سيما مع وجود بنيامين نتنياهو الذي فاز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ولذا هم يريدون استثمار هذه اللحظة والضغط على إيران ودفعها ربما إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الولايات المتحدة إن وجد الوسيط".

وتابع حديثه لـ"الخليج 365": "إيران ترفض أو لا ترغب بأي تفاوض حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية لكونها لم تلتزم بالاتفاق السابق، لكن في السياسة ليس هناك شيء اسمه مستحيل، لا سيما عندما نتذكر الوساطة العُمانية بين الولايات المتحدة وإيران سابقاً".

وفي هذا الوقت، يقول المحلل السياسي: "لا نعرف إن كان هناك وسطاء يمكن أن يتدخلوا في اللحظة الأخيرة ويحاولوا أن يخفضوا من حجم التصعيد والقلق الكبير من التصعيد الكلامي ومحاولة توظيفه من قبل بعض الأطراف".

وحول الأضرار التي قد تطال الشركات التجارية من جميع الدول المستفيدة من مياه الخليج، قال الأكاديمي والأستاذ الجامعي: "التصعيد الكلامي يضر بالوضع الاقتصادي بشكل عام، بمعنى آخر يؤثر على المنتجين وسيدفع ربما إلى زيادة أسعار التأمين على الناقلات التي تمر في مياه الخليج، وهذا بدوره أمر اقتصادي خطير جداً ومزعج بالنسبة للشركات والدول؛ بمعنى آخر أن التأثيرات السلبية ستكون لكن ربما لا تصل لحد المواجهة بين الطرفين".