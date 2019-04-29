انت الان تتابع تفاصيل خبر إحصائية جديدة تكشف عدد قتلى هجوم حفتر على طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المعارك على العاصمة الليبية طرابلس إلى 345 بينهم 22 مدنياً، من جراء الهجوم الذي بدأته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على المدينة.

وأضاف جاسارفيتش أن القذائف الصاروخية العشوائية امتدت لمناطق المدنيين، على الرغم من تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وبحسب وكالة الأناضول، لفت جاسارفيتش النظر إلى أنّ الطواقم الطبية للمنظمة تستقبل الجرحى في 3 مستشفيات، وأجرت 140 عملية جراحية خطيرة و100 عملية بسيطة منذ بدء المعارك على طرابلس.

وكانت آخر حصيلة أوردتها منظمة الصحة العالمية لضحايا المعارك على طرابلس في 25 أبريل الجاري، وبلغت آنذاك 278 قتيلاً.

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جدير بالذكر أنه منذ 4 أبريل الجاري، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، هجوماً للسيطرة على العاصمة (غرب) مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً.

ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضاً واستنكاراً دوليين؛ حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق وحفتر.