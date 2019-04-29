انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. أول ظهور للبغدادي منذ انهيار "الخلافة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - بثت مؤسسة الفرقان التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش"، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً يظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وهذا الظهور للبغدادي هو الأول منذ تمكن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من القضاء على "دولة الخلافة" في مارس الماضي وسقوط منطقة الباغوز شمال شرق سوريا، التي أسسها عام 2014 بعد سيطرته على أراضي في العراق وسوريا.

وقال البغدادي في تسجيل المصور: "معركة الباغوز انتهت، ولكن معركتنا مع الأعداء مستمرة".

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كما أكد زعيم تنظيم "داعش" في تسجيل مصور مقتل عدد من قادة التنظيم، مشيراً إلى أن التنظيم نفذ 92 عملية إرهابية حول العالم.

ودعا البغدادي أتباعه في "مالي وبوركينا فاسو للثأر إلى استهداف فرنسا للثأر للمسلمين في الشام والعراق" ويقول بأن "معركتنا معركة استنزاف".

كما أعلن زعيم تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عملية الزلفي وسط السعودية، التي استهدفت مقراً أمنياً الأسبوع الماضي.

يتبع..