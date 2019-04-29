شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتموية بمديرية القطن والان مع التفاصيل

جرى اليوم بمديرية القطن افتتاح مشاريع تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى القطن و المجمع القضائي ومركز الامن بالمديرية ، وكذا وضع حجر الاساس لطريق بروج - العنين " ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط .

وخلال جولتهم الميدانية استمعا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي من مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف محمد النقيب الى شرح عن مشروع تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى القطن و تجهيزه بشكل متكامل الى جانب التجهيزات الفنية للعناية المركزة بالمستشفى .

كما استمعا من مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء الدكتور علوي بن يحيى الى شرح عن سير العمل بسفلتت خط بروج – العنين والبالغ طوله 11كيلو ونصف و بعرض 34 متر منها 6 أمتار للجزر الوسطية وبكلفة تبلغ 5 مليون دولار ، و المقدر زمن تنفيذه بحوالي سنه ، ولفت بن يحيى الى ان الخط سيرتبط بالخط الدولي بين المحافظة والمحافظة المجاورة و تم رسم مساره بمحاذاة اطراف المديرية لتخفيف الضغط والازدحام داخل المدينة .

و بدوره قدم رئيس محكمة القطن الابتدائية القاضي سامي صلاح الكثيري الخطوات الاولية لتهيئة الاجواء لاستئناف العمل بالمجمع القضائي والذي تستفيد منه المديريات الغربية لوادي حضرموت .

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لافتا الى ان المجمع سيعمل خلال الفترة القادمة على البت و النظر في قضايا السجناء لتخفيف الضغط على السجن المركزي بسيئون .

ووجه الوكيل الكثيري السلطة المحلية بمديرية القطن الى الرفع بالاحتياجات العاجلة لتعزيز العمل بادارة امن المديرية وسبل توفير البيئة الملائمة لاستمرار العمل .

مشددا على التزام جميع منتسبي ادارة الامن بالعمل بالمركز وسرعة التجاوب مع بلاغات وشكاوي الموطنين .

رافقهم عدد من مدراء عموم الاجهزة التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت .