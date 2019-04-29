هاشتاج "تركيا تقتل سجين" يتصدر تويتر

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تصدر هاشتاج "تركيا تقتل سجين"، اليوم الاثنين، قائمة الأكثر تداولاً في منصة التدوين المصغر "تويتر".
وطالب يوسف زكي مبارك، ابن المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي قالت تركيا إنه انتحر في السجن بإسطنبول، بلجنة دولية تحقق في مقتل والده.
وكانت النيابة العامة التركية، زعمت إن الموقوف "زكي ي. م. حسن" وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية، وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي التركي من مساء أمس الأحد.
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