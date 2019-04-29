عناصر بالشرطة الألمانية ينظمون احتجاجات ضد "الظلم" في يوم العمال

ينظم عناصر الشرطة احتجاجات في برلين، الأربعاء المقبل، الموافق يوم 1 مايو، احتجاجا على "الظلم" في تحديد المقابل المادي لساعات العمل الإضافية، وذلك بالتزامن مع احتفالات يوم العمال.

وأعلن اتحاد الشرطة، وهي نقابة لضباط وجنود الشرطة الألمانية، في بيان، اليوم الإثنين، تنظيم مظاهرة في برلين يوم 1 مايو، احتجاجا على الظلم وعدم عدالة المقابل المادي الذي يتلقاه العاملون في جهاز الأمن مقابل ساعات العمل الإضافية.

وأضاف الاتحاد، أن عناصر شرطة مكافحة الشغب الألمانية، سيكتفون بارتداء شارات على الذراع مكتوب عليها "ضحايا الغش"، بسبب ضرورة مشاركتهم في تأمين الاحتجاجات العمالية الأخرى في العاصمة الألمانية.

وتابع أن هذه الاحتجاجات تأتي للفت نظر الشعب إلى "الظلم" الذي يتعرض له عناصر الشرطة في ألمانيا، مضيفا أنه يأمل في أن يلقى احتجاجهم مساندة شعبية.

من جهة أخرى، قررت ولاية برلين نشر 5500 عنصر من مكافحة الشغب لتأمين الاحتجاجات التي تنظمها النقابات العمالية في برلين في يوم العمال.

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وتشهد برلين واحدة من أكبر المظاهرات العمالية في العالم، في الأول من مايو كل عام.

وقال وزير داخلية الولاية، أندريس جيزل في مؤتمر صحفي: "سنتواصل مع كل المشاركين السلميين في الاحتجاجات ونحميهم، لكننا سنتدخل بسرعة وقوة ضد كل من يثير الشغب".

وتابع جيزل: "الاستراتيجية المزدوجة التي نتبعها هذا العام أثبتت نجاحها في تأمين مظاهرات العام الماضي".

ونظم العام الماضي، الآلاف من اليساريين واليساريين المتطرفين مظاهرات في أنحاء متفرقة من برلين في يوم العمال، وحملوا لافتات كتب عليها "اللعنة على الرأسمالية"، و"كارل ماركس بدلا من أنجيلا ميركل".

وعادة ما تشهد احتجاجات عيد العمال السنوية في برلين أعمال شغب وألحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.